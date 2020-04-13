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Внучка Ротару станцевала в розовых лосинах

Внучка Ротару станцевала в розовых лосинах
София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve/
Родственница украинской певицы показала, как проводит время на карантине

София Евдокименко опубликовала для подписчиков видео, где она танцует в розовых лосинах и обтягивающей кофте. Ролик, где внучка Софии Ротару демонстрирует свою физическую форму, она сняла у себя дома.

Сейчас девушка пережидает карантин в США, где живет уже некоторое время. Видео родственница певицы опубликовала в "Инстаграм" после того, как провела тренировку. Похоже, что блондинка внимательно следит за своим телом даже в условиях самоизоляции, чтобы оставаться в идеальной форме.

София Евдокименко сейчас получает образование в Америке, что не помешало ей пойти по стопам знаменитой бабушки и стать певицей – внучка Ротару записала уже несколько треков. Чтобы продвигать свое песни, девушка приняла участие в фотосессии, где на ней был надет наряд из цепей. До этого родственница украинской знаменитости пробовала себя в модельном бизнесе.

Ранее "Утро.ру" писало о трагедии в семье Ротару – ушел из жизни муж ее сестры. 

Дарья ПЕТРОВА

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