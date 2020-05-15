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Сын Ротару закрыл лицо шлемом во время пандемии

Сын Ротару закрыл лицо шлемом во время пандемии
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник "хуторянки" показал, как двигается по улицам

Руслан Евдокименко закрыл глаза большими очками, а на голову надел шлем. Именно в такой экипировке сын Софии Ротару передвигается по городу. Одежда и аксессуары подобраны им не для защиты от коронавируса – мужчина любит погонять на мотоциклах.

Отражение железного коня виднеется в очках музыкального продюсера. Также в "Инстаграм" наследника известной певицы регулярно публикует фотографии мотоциклов, которые он считает безопасным транспортом.

"Когда используешь самый безопасный вид транспорта!" - написал Руслан Евдокименко в блоге.

Подписчики сына Ротару его опасное увлечение одобряют и даже просят прокатиться с продюсером.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что именно сын помог Софии Ротару вернуться на сцену в 2002 г., когда ушел из жизни ее любимый супруг. Артистка, как вспоминали ее родственники, тяжело переживала случившееся, однако наследник заставил ее работать.

Дарья ПЕТРОВА

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