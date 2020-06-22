Родственница знаменитой артистки устроила откровенную фотосессию

София Евдокименко поделилась с подписчиками новыми снимками. На фото на позирует на природе рядом с ретроавтомобилем. Из одежды на девушке надеты лифчик, трусы и пиджак. В таком виде внучка Софии Ротару позировала перед камерой в поле.

Фотосессия Евдокименко, возможно, проходила на Украине или в США, где девушка живет большую часть времени. Поклонники студентки, которая также занимается и музыкальной карьерой, забросали комплиментами не только ее саму, но и автомобиль.

"Я прям влюбилась в эту фотографию", "Вау, очень красивое летнее фото получилось", "Что за машина?! Фото – огонь", "Такой удачный ракурс", "Машина прикольная, а ты прекрасна", – оценили снимок подписчики соцсети.

София Евдокименко пошла по стопам знаменитой бабушки. Она записала уже несколько песен и постоянно участвует в интересных фотосессиях. На одной из них она позировала в наряде из цепей. Блог красавицы в "Инстаграм" также набирает популярность – сейчас за жизнью родственницы Ротару следят почти 160 тысяч человек.

Ранее "Утро.ру" писало, как внучка Софии Ротару без юбки станцевала у окна.