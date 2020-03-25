Девушка поделилась способом поднять настроение в непростое время

София Евдокименко, более известная под псевдонимом Sofia Eve, как и многие другие вынуждена сидеть в домашней изоляции из-за вспышки коронавируса. Внучка Софии Ротару уже долгое время живет в США, где недавно ввели режим ЧС. Развлечь себя на карантине девушка решила зажигательным танцем.

Евдокименко опубликовала в Инстаграм-историях несколько видео, где она двигается под музыку в своей комнате. Певица махала руками в разные стороны и виляла бедрами. Одета внучка знаменитой певицы была в светлую объемную толстовку и джинсы.

Сейчас София на каникулах – обучение в университете начнется лишь 27 марта, однако занятия будут дистанционными из-за пандемии китайского вируса. Также девушка пояснила, что большинство заведений Нью-Йорка закрыты, а многие иностранные студенты вынуждены возвращаться домой.

Ранее в семье Софии Ротару случилась трагедия – умер муж ее старшей сестры Лидии. Сергей Хлябич был отцом Сони Кей – еще одной родственницы звезды, которая пошла по стопам знаменитой тети.