Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Внучка Ротару зажигательно станцевала на карантине

Внучка Ротару зажигательно станцевала на карантине
София Евдокименко. Фото:instagram.com/iamsofiaeve/
Девушка поделилась способом поднять настроение в непростое время

София Евдокименко, более известная под псевдонимом Sofia Eve, как и многие другие вынуждена сидеть в домашней изоляции из-за вспышки коронавируса. Внучка Софии Ротару уже долгое время живет в США, где недавно ввели режим ЧС. Развлечь себя на карантине девушка решила зажигательным танцем.

Евдокименко опубликовала в Инстаграм-историях несколько видео, где она двигается под музыку в своей комнате. Певица махала руками в разные стороны и виляла бедрами. Одета внучка знаменитой певицы была в светлую объемную толстовку и джинсы.

Сейчас София на каникулах – обучение в университете начнется лишь 27 марта, однако занятия будут дистанционными из-за пандемии китайского вируса. Также девушка пояснила, что большинство заведений Нью-Йорка закрыты, а многие иностранные студенты вынуждены возвращаться домой.

Ранее в семье Софии Ротару случилась трагедия – умер муж ее старшей сестры Лидии. Сергей Хлябич был отцом Сони Кей – еще одной родственницы звезды, которая пошла по стопам знаменитой тети.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей