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Внучка Ротару рассказала о жизни в зараженном городе

Внучка Ротару рассказала о жизни в зараженном городе
София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve/
Девушка поделилась новостями о вспышке коронавируса в США

София Евдокименко ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях о ситуации в Нью-Йорке. Сейчас в США введен режим ЧС из-за коронавируса.

Девушка опубликовала ответы в историях в своем "Инстаграм"-аккаунте. Внучка Софии Ротару рассказала, что каникулы в ее учебном заведении продлили до 27 марта, после этого студентов отправят на дистанционное обучение. 


Смешивая русский и английский языки, Евдокимова сообщила об обстановке в Нью-Йорке во время пандемии. По ее словам, в городе сокращаются любые социальные взаимодействия: рестораны и кафе обслуживают только половину от обычного количества посетителей, закрываются спортивные центры и клубы. Все иностранные учащиеся улетают в родные страны. 

Девушка пожаловалась, что ей пришлось отменить свою поездку в Лос-Анджелес. София надеется, что она отправится в путешествие после того, как ситуация с коронавирусом будет под контролем. 

Сейчас Евдокимова тратит свободное время на прогулки, встречи с друзьями и изучение французского языка.

Ранее "Утро" сообщило, что внучка Ротару покрутила бедрами в обтягивающих штанах.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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