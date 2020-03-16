Девушка поделилась новостями о вспышке коронавируса в США

София Евдокименко ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях о ситуации в Нью-Йорке. Сейчас в США введен режим ЧС из-за коронавируса.

Девушка опубликовала ответы в историях в своем "Инстаграм"-аккаунте. Внучка Софии Ротару рассказала, что каникулы в ее учебном заведении продлили до 27 марта, после этого студентов отправят на дистанционное обучение.





Смешивая русский и английский языки, Евдокимова сообщила об обстановке в Нью-Йорке во время пандемии. По ее словам, в городе сокращаются любые социальные взаимодействия: рестораны и кафе обслуживают только половину от обычного количества посетителей, закрываются спортивные центры и клубы. Все иностранные учащиеся улетают в родные страны.

Девушка пожаловалась, что ей пришлось отменить свою поездку в Лос-Анджелес. София надеется, что она отправится в путешествие после того, как ситуация с коронавирусом будет под контролем.

Сейчас Евдокимова тратит свободное время на прогулки, встречи с друзьями и изучение французского языка.

Ранее "Утро" сообщило, что внучка Ротару покрутила бедрами в обтягивающих штанах.