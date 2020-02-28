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Внучка Ротару покрутила бедрами в обтягивающих штанах

Внучка Ротару покрутила бедрами в обтягивающих штанах
София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve/
София Евдокименко станцевала на кухне

Внучка Софии Ротару порадовала подписчиков в "Инстаграм" зажигательным танцем, который она сняла на камеру. София Евдокименко опубликовала видео, где она двигается под музыку, виляя бедрами. На девушке – обтягивающие штаны и объемный пиджак, который она накинула сверху черной кофты. Свой образ Евдокименко дополнила длинными украшениями на шее и серьгами-кольцами.

"Давайте танцевать вместе", – подписала девушка опубликованный в Инстаграм-историях ролик. Внучка Ротару снялась на фоне белого, вероятно, кухонного стола, на котором можно разглядеть книгу и букет пионов.

София Евдокименко пошла по стопам знаменитой родственницы – она, так же как и Ротару, строит музыкальную карьеру. Ранее девушка увлекалась модельным бизнесом и участвовала в модных показах, однако сейчас полностью ушла в музыку. Певица выступает под псевдонимом Sofia Eve.

Сейчас внучка Ротару находится в Нью-Йорке, откуда публикует множество фотографий, порой и полуобнаженных. Певица без стеснения демонстрирует свою фигуру, открывая грудь и ноги.

Ранее София Евдокименко снялась в цепях на голое тело.

Карина СИРАЗОВА

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