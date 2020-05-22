Родственница популярной певицы станцевала на карантине

София Евдокименко показала, как проводит время на самоизоляции в США. Внучка Софии Ротару станцевала перед камерой в толстовке, при этом юбки на красавице не было. Ролик с зажигательными па девушка опубликовала в социальной сети, пожелав подписчикам доброго утра.

Сейчас София находится в Америке, вдалеке от семьи. За океаном родственница артистки получает образование в области дизайна. Кроме учебы и блога в "Инстаграм", за которым следят более 150 тыяч. подписчиков, Евдокименко занимается музыкальной карьерой.

Родственница знаменитости пошла по ее стопам и уже исполнила несколько песен. Для продвижения своих треков внучка Софии Ротару снялась в новой фотосессии, где позировала в наряде из цепей.

Журналисты и поклонники внимательно следят за жизнью всех членов семьи Ротару. Сама артистка на днях впервые за несколько месяцев показалась публике, а ее внучка регулярно выкладывает фото и видео.

Ранее "Утро.ру" писало, как внучка Софии Ротару вышла на улицу в платье, похожем на ночнушку.