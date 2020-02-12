Девушка открыла декольте

София Евдокименко опубликовала в Инстаграм свежие кадры из Нью-Йорка. На черно-белых снимках внучка Софии Ротару позирует в платье ниже колен, напоминающем сорочку. Легкий наряд родственница певицы дополнила удлиненным пиджаком.

"Рок-н-ролл в глазах, любопытные мысли и немного удивления", – загадочно подписала фото Евдокименко, у которой от ветра слегка растрепались волосы.

Поклонники девушки пришли в полный восторг от ее вида.

"А скулы то какие, очень нежно", "Очень красивое и нежное фото", "Красотка", "Безумная", "Красавица София! Не всем бог дает такую красоту", "Вау.. Очень крутое фото", "Какие фото очаровательные", – отметили фанаты Софии.

К слову, знаменитая родственница девушки также не прошла стороной этот пост. Артистка поставила своей внучке "лайк".

Однако нашлись и недовольные образом Евдокименко.

"Одела ночнушку и пошпарила в город", – выразил мнение недоброжелатель.

Ранее внучка Ротару оголила грудь на улице и показала постельное фото, для которого позировала в пеньюаре.