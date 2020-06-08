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Племянница Софии Ротару Соня Кей сыграла свадьбу с хоккеистом Олегом Петровым. Начинающая певица сообщила о радостном событии в "Инстаграм", опубликовав несколько фото с торжества.
На кадрах артистка позирует вместе с новоиспеченным мужем и мамой. Соня Кей отметила в подписи к посту, что самое ценное в жизни людей – это семья. Она призвала беречь родителей и близких.
Для свадьбы девушка выбрала белоснежное платье с глубоким вырезом, украшенное бисером. Фату певица надевать не стала, отдав предпочтение модной заколке.
Поклонники поздравили пару и подчеркнули, что невеста выглядела роскошно.
Как пишет издание "Украина.ру" со ссылкой на "Апостроф", на свадьбу не стали приглашать гостей, на торжество пришли лишь родственники. Все дело в том, что несколько месяцев назад умер отец племянницы Ротару. К слову, сама хуторянка, которая тяжело переживала потерю мужа ее сестры, присутствовала на свадьбе, пишут журналисты.
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