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Отказавшаяся выступать в России Ротару вернется с новыми хитами

Отказавшаяся выступать в России Ротару вернется с новыми хитами
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Карантин истощил семейный бюджет народной любимицы

София Ротару проводит время на карантине с пользой – певица не только занимается огородом, но и работает над обновлением репертуара. Свежие композиции звезда планирует выпустить к осени, а также вернуться в Россию с концертами. Об этом рассказал ее сын Руслан Евдокименко.

Песни Ротару пишет не только чтобы порадовать поклонников – новых хитов у артистки не было уже несколько лет, – но и чтобы подогреть к себе интерес со стороны общественности. Кроме того, из-за карантина семейный бюджет звезды заметно опустел, и теперь его нужно снова пополнять, признался Евдокименко.

С новым репертуаром народная артистка, которая ранее долгое время отказывалась выступать, снова вернется в Россию, пишет "Собеседник". По некоторым данным, она появится на нескольких фестивалях, в том числе на "Песне года", из-за которого в прошлом году разгорелся скандал. Также Ротару планирует посетить юбилей Надежды Бабкиной – он должен состояться в Москве в конце сентября.

Однако от сольных выступлений певица пока все так же отказывается из-за состояния здоровья. Концертный директор звезды не раз говорил, что 72-летней певице осилить долгий концерт довольно сложно.

Режим самоизоляции Ротару проводит со своей семьей в Киеве. Ранее сын народной артистки рассказывал, что она много времени находится на огороде, выращивая овощи.

Карина СИРАЗОВА

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