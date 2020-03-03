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Ротару отменяет концерты из-за проблем со здоровьем

Ротару отменяет концерты из-за проблем со здоровьем
София Ротару. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка выступает лишь на заказных мероприятиях

София Ротару отказывается от сольных концертов по состоянию здоровья. Народная артистка едва выдерживает двухчасовое выступление, поэтому более продолжительные мероприятия ей приходится отменять. Об этом рассказал директор певицы Сергей Лавров.

По его словам, исполнительница периодически выступает на заказных мероприятиях, поэтому информация о ее уходе со сцены – всего лишь слухи. Лавров отметил, что артистка работает "потихоньку", в своем режиме. "Посмотрите, сколько ей лет!" - добавил он.

Несмотря на то что Ротару на сцене появляется редко, каждое выступление значительно повышает уровень мероприятия. "Ротару и Пугачева – это знак качества", – поделился Лавров с изданием "Собеседник". По его словам, такие заказные выступления обычно организовывают для политиков и бизнесменов.

Прощаться со сценой звезда пока не собирается, заверил Лавров. И отметил: если бы "хуторянка" объявила о завершении карьеры, то можно было бы устроить масштабный тур по стране.

София Ротару в последнее время редко появляется не только на сцене, но и в Сети, вызывая беспокойство у многочисленных поклонников. Недавно певица объявилась после тяжелой болезни, опубликовав снимок в красном платье.

Карина СИРАЗОВА

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