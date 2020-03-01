Исполнительница хита "Хуторянка" вернулась в соцсети после долгого молчания

София Ротару, которая исчезла из "Инстаграм" и которая с трудом пережила депрессию из-за смерти мужа Анатолия Евдокименко, опубликовала свежий кадр. На снимке певица позирует в красном платье с вырезом и распущенными волосами, на лице артистки – широкая улыбка.

"Пришла весна! Радость навеяла..." – загадочно подписала фото Ротару, которая выглядит свежо и молодо.

Фанаты пришли в полный восторг от кадра своей любимицы и тоже поздравили ее с первым днем весны, пожелав счастья.

"Любимая и сногшибательная", "Уважаемая София Михайловна! Радости Вам и Вашей семье! Вы великая певица! Здоровья и благополучия! Ваш голос неповторим!", "Вы настоящая женщина", "Солнышко наше родненькое!!!! Самая лучшая на земле! Мне плохо от такой неземной красоты", "Красота наша", "Хочу быть всегда такой же молодой и красивой как София Ротару", "Эталон красоты", "Невероятная", "София Михайловна, вы шикарно выглядите очень", – отметили подписчики звезды.

Последний раз артистка появлялась в "Инстаграм" 20 января – в день рождения ее умершего мужа. Позже сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказывала, что ее родственница в последнее время переживала непростой период из-за болезни. Артистка, по словам сестры, боролась с затяжной депрессией, несмотря на то, что после смерти супруга прошло 20 лет.