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Стало известно, что сегодня, 30 сентября, не стало известного детского писателя Валерия Шульжика, который подарил взрослым и детям историю про поросенка "Фунтика".
Шульжик скончался в одной из московских больниц, передает "РЕН ТВ". Мужчина долгое время болел и в последние месяцы своей жизни не вставал с кровати.
Автор "Фунтика" написал более 20 книг и сотни детских стихов.
Напомним, что не так давно после долгой болезни не стало писателя Владислава Крапивина.
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