Скончался создатель "Фунтика"

Автору "Фунтика" был 81 год

Стало известно, что сегодня, 30 сентября, не стало известного детского писателя Валерия Шульжика, который подарил взрослым и детям историю про поросенка "Фунтика". 

Шульжик скончался в одной из московских больниц, передает "РЕН ТВ". Мужчина долгое время болел и в последние месяцы своей жизни не вставал с кровати. 

Автор "Фунтика" написал более 20 книг и сотни детских стихов.

Напомним, что не так давно после долгой болезни не стало писателя Владислава Крапивина.

Юлия МИХАЙЛОВА

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