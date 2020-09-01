Умер известный детский писатель

Умер известный детский писатель
Владислав Крапивин. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев
Незадолго до трагедии литератор переболел коронавирусом

Детский писатель Владислав Крапивин скончался сегодня, 1 сентября, в одной из свердловских больниц. Об этом журналистам сообщил источник в местном Минздраве.

Екатеринбургского литератора не стало в 06:30 в возрасте 81 года, сообщает URA.RU. В больнице он находился в тяжелом состоянии. Накануне невестка Лариса Крапивина рассказывала, что Владислав Петрович был в сознании и просился домой.

По ее словам, писатель переболел коронавирусом. Инфекция спровоцировала осложнение болезней сердца, диабета и перенесенных на ногах инсультов.

Напомним, что Крапивина забрали в больницу в конце июля с подозрением на инсульт. Позже врачи заподозрили, что литератор болеет COVID-19, но тогда заражение не подтвердилось.

Владислав Крапивин – писатель и журналист. Известен благодаря таким произведениям, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Его рассказы переводят на другие языки, а также по ним снимают фильмы и ставят телеспектакли.

Карина СИРАЗОВА

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