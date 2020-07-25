Его состояние врачи называют стабильно тяжелым

Около 10 дней назад известный детский писатель Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией, однако родные решились рассказать об этом только сейчас. Пока наличие коронавирусной инфекции неизвестно, поскольку у родственников еще нет результатов теста. Однако врачи оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое.

О том, что Крапивина госпитализировали сообщила его невестка Лариса РИА "Новости". Долгое время писатель находился дома в запертом состоянии из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Много лежа и практически не общался с родными. Невестка рассказывает, что, вероятно, из-за постоянного пребывания в замкнутом пространстве у него могла развиться пневмония.

Лариса рассказала, что не так давно сама перенесла коронавирус – ее выписали 6 июля.

Владиславу Крапивину 81 год. На его писательском счету более 200 изданий, переведенных на несколько языков. По его рассказам также ставятся телеспектакли и снимают фильмы.