Перепалка произошла прямо во время эфира телепередачи

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выступил за применение радикальных мер в отношении своего коллеги Ивана Трушкина. Все случилось в том момент, когда Иван, рассуждающий о необходимости строго выполнять меры профилактики из-за коронавируса, сам был уличен в игнорировании рекомендаций Роспотребнадзора.

На шоу велось обсуждение карантинных мер и того, как их соблюдают россияне. Ведущие и эксперты в ходе беседы отметили, что многие граждане не носят маски, хотя в ряд учреждений без средств индивидуальной защиты и вовсе могут не пустить.



Иван Трушкин отметил, что такие требования уже стали причиной скандалов в торговых центрах – персоналу сложно объяснить людям, что без защитных средств им не могут разрешить ходить по магазинам. Во время речи Трушкина кто-то их экспертов воскликнул: "А вы и сами в эфире без перчаток". Обличителя тут же поддержал Норкин.

"Давайте, жгите его! Лицемер!" – заявил в эфире шоумен. А после даже показал коллеге язык.

Впрочем, сам Норкин, как и эксперты, находился в студии без маски и перчаток. Так что шуточная перебранка была организована скорее для потехи зрителя.

Кстати, недавно стало известно, что популярного телеведущего нагло подставили из-за денег. На ютуб-канале "Андрей Норкин" появилось объявление о сборе средств на поддержку проекта.

