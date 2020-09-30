"Лицемер": Норкин предложил сжечь своего соведущего из-за позиции по коронавирусу

"Лицемер": Норкин предложил сжечь своего соведущего из-за позиции по коронавирусу
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перепалка произошла прямо во время эфира телепередачи

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выступил за применение радикальных мер в отношении своего коллеги Ивана Трушкина. Все случилось в том момент, когда Иван, рассуждающий о необходимости строго выполнять меры профилактики из-за коронавируса, сам был уличен в игнорировании рекомендаций Роспотребнадзора.

На шоу велось обсуждение карантинных мер и того, как их соблюдают россияне. Ведущие и эксперты в ходе беседы отметили, что многие граждане не носят маски, хотя в ряд учреждений без средств индивидуальной защиты и вовсе могут не пустить.

Иван Трушкин отметил, что такие требования уже стали причиной скандалов в торговых центрах – персоналу сложно объяснить людям, что без защитных средств им не могут разрешить ходить по магазинам. Во время речи Трушкина кто-то их экспертов воскликнул: "А вы и сами в эфире без перчаток". Обличителя тут же поддержал Норкин.

"Давайте, жгите его! Лицемер!" – заявил в эфире  шоумен. А после даже показал коллеге язык.

Впрочем, сам Норкин, как и эксперты, находился в студии без маски и перчаток. Так что шуточная перебранка была организована скорее для потехи зрителя.


Кстати, недавно стало известно, что популярного телеведущего нагло подставили из-за денег. На ютуб-канале "Андрей Норкин" появилось объявление о сборе средств на поддержку проекта.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей