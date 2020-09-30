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Никита Джигурда заявил, что уход Андрея Малахова с Первого канала не обошелся без его участия. Певец уверяет, что именно его заявление в суд стало причиной перевода известного ведущего на другой канал.
Джигурда крайне негативно отзывается о популярных телепередачах и ток-шоу. По его мнению, все, чем занимаются авторы таких программ – это поиск "грязных фейков". А потом в студию приглашают знаменитую персону и заставляют ее оправдываться в том, чего никогда не было.
Никита поделился личным опытом участия в таких проектах. Артист уверяет, что никогда не был фигурантом ни одного уголовного дела, однако богатые на выдумку сценаристы шоу приписывают ему и изнасилования, и подделку завещаний, и наркоманию, и многое другое.
После очередного скандала Джигурда и его бывшая супруга Марина Анисина подали заявления на недобросовестных организаторов шоу. Как уверяет артист, это в итоге привело к увольнению Андрея Малахова. Своей версией смены места работы известного телеведущего Джигурда поделился на конференции в медиацентре "Патриот", созданном при участии РИА ФАН.
Отметим, Никита Джигурда часто становится главным героем скандалов. Недавно ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов даже попросил артиста покинуть студию во время эфира.
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