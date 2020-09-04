Дмитрий Борисов не стал терпеть хамское поведение гостя

В студии "Пусть говорят" вновь произошел скандал. В эфире в очередной раз обсуждали аварию с участием Михаила Ефремова. Однако также внимание зрителей привлекло поведение Никиты Джигурды, который отчаянно пытался доказать невиновность актера.

Исполнитель песен не хотел никого слушать и постоянно твердил о том, что за рулем автомобиля был не Михаил Олегович. Гости студии попытались успокоить актера, однако их попытки оказались тщетны, потому что артист буквально не замечал ничего и никого вокруг себя. Видео конфликта опубликовали на ютуб-канале "Пусть говорят".

Тогда терпение Дмитрия Борисова лопнуло.

"Никит, если Вам не нравится – до свидания, всего хорошего", – обратился ведущий к Джигурде. Однако даже это не помогло, обладатель грубого голоса даже обвинил Борисова в травле Ефремова.

"Я прошу прощения у зрителей, но это невозможно", – заявил Борисов, когда в студии появилась охрана, которая была вынуждена силой вывести Джигурду.

Пользователей социальных сетей также поразило такое поведение артиста. "Какой неприятный человек, его голос и неуважение.. Как всегда зашкаливает", "Это ужас!!! Он же опасен для общества...", "Я не врач,но за Джигурдой психушка плачет", – написали под видео.

Напомним, что ранее Джигурда заявил, что нашел неожиданные доказательства невиновности Ефремова.