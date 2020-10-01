Звезда "Крымского моста" показалась без нижнего белья

Екатерина Шпица публикует откровенные фотографии довольно редко, поэтому каждый кадр производит настоящий фурор. Недавно актриса приняла участие в смелой фотосессии и теперь делится результатами с поклонниками. В "Инстаграм" звезда "Экипажа" опубликовала снимок без нижнего белья.

Артистка позировала в одном халате, который накинула на голое тело. Шпица слегка его распахнула, выставив вперед правую ногу и приоткрыв зону декольте. На ногах Катерины были босоножки на шпильке, завершающие пикантный образ.

"Прекрасная Дива!", "Вот это жара", "Эх, надо еще посильнее отопление дать, чтоб вам совсем жарко стало", "Вот это зажгла!", "Это очень красиво",

– пришли в восторг от такой фотографии подписчики. В комментариях также отметили, что звезда "Крымского моста" органично смотрится в любом образе.

Недавно прошел фестиваль "Кинотавр", на котором присутствовала и Шпица. Для красной ковровой дорожки звезда выбирала довольно провокационные наряды. Так, в один из дней она появилась в обтягивающей кофте без белья.