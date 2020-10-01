Звезде досталось за откровенный наряд на светском мероприятии

Елена Летучая попозировала перед фотографами на гала-ужине, который состоялся в рамках премии GQ "Человек года". Ведущая появилась в платье с глубоким декольте.

На мероприятии собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса: Киркоров с Манукяном, Собчак с Богомоловым, Яна Рудковская и многие остальные.

Артисты следовали дресс-коду, явившись в черных нарядах. Сама Летучая также последовала этому правилу, выбрав платье с открытыми плечами с откровенным разрезом. Правда, некоторые медиа раскритиковали 41-летнюю Елену, заявив, что отдельные части тела ей уже пора бы скрыть.

"Раскабанела, мать, ноги как у штангиста", – пишут авторы Телеграм-канала "Немалахов".

Впрочем, поклонники были куда более благосклонны, расхвалив Летучую за прекрасный образ.

"Просто красотень", "Какая роскошь", "Шикарная – как и всегда", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

После закрытия "Ревизорро" Елена пытается найти себя в других шоу и даже кардинально меняет свои увлечения – не так давно она призналась, что решила заняться боксом, опубликовав в качестве доказательства в "Инстаграме" фотографию.