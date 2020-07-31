"Добро должно быть с кулаками": Летучая нашла для себя необычное увлечение

"Добро должно быть с кулаками": Летучая нашла для себя необычное увлечение
Елена Летучая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка признается, что для публикации видео пока рано

Телеведущая Елена Летучая решила удивить своих поклонников: на странице в "Инстаграме" звезда выложила снимок, под которым написала, что решила заняться боксом.

На фотографии Елена скрестила руки в боевом положении. Звезда с уставшим видом позирует в спортивной форме и боксерских перчатках. Впрочем, Летучая признается: занятия начались совсем недавно, поэтому до публикаций видеозаписей с тренировок рановато.

"Сильным духом женщинам не страшно ничего", "Добро должно быть с кулаками", "Вызывай Емельяненко на бой", – пишут воодушевленные фолловеры (орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые поклонники предположили, что Елена решила заняться необычным для женщины видом спорта из-за своего рабочего графика: не так давно она рассказала, что упала в обморок на съемках очередного проекта.

"Ревизорро" не могла прекратить участвовать в передаче, несмотря на просьбы супруга. Временами она падала прямо на кафель и съемочный день заканчивался наложением швов, не говоря уже о скандалах, которые закатывали недовольные повара.

Ранее стало известно, что Летучая поссорилась с дизайнером Ольгой Якубович, обвинившей ее в плагиате. Скандал вспыхнул после того, как ведущая выложила несколько фото со сравнениями одежды из своего гардероба и магазина.

Егор МАЛКОВ

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