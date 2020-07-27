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В соцсети разгорелся скандал между двумя бывшими подругами – Еленой Летучей и дизайнером Ольгой Якубович. В инстаграм-историях брюнетка обвинила экс-ведущую "Ревизорро" в плагиате и выложила несколько фото, на которых сравнивала платья из своей коллекции и из магазина блондинки.
Ответ не заставил себя долго ждать. Телеведущая парировала, что ее бренд создает базовые вещи и никогда не претендовал на эксклюзивность. Более того, Летучая обвинила бывшую подругу в плагиате.
"Оля, называешь себя дизайнером, обвиняешь кого-то в плагиате, а сама копируешь платья в свой бренд не стесняясь!" – написала она в одной из инстаграм-историй (орфография и пунктуация сохранены).
Свое обвинение звезда "Ревизорро" подкрепила фотографиями Одри Хепберн и Дженнифер Энистон в похожих платьях. И добавила, что дизайнер нагло пользовалась ее именем, чтобы продвигать свой бренд. После чего отметила, что никогда не претендовала на место создателя модной одежды, а в Якубович она разочарована.
Напомним, что недавно Елена Летучая упала в обморок от усталости и получила травму на съемках.
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