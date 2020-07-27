"Ты разочаровала меня": Летучая ответила на обвинения в плагиате

"Ты разочаровала меня": Летучая ответила на обвинения в плагиате
Елена Летучая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что ее бренд никогда не претендовал на эксклюзивность

В соцсети разгорелся скандал между двумя бывшими подругами – Еленой Летучей и дизайнером Ольгой Якубович. В инстаграм-историях брюнетка обвинила экс-ведущую "Ревизорро" в плагиате и выложила несколько фото, на которых сравнивала платья из своей коллекции и из магазина блондинки. 

Ответ не заставил себя долго ждать. Телеведущая парировала, что ее бренд создает базовые вещи и никогда не претендовал на эксклюзивность. Более того, Летучая обвинила бывшую подругу в плагиате. 

"Оля, называешь себя дизайнером, обвиняешь кого-то в плагиате, а сама копируешь платья в свой бренд не стесняясь!" – написала она в одной из инстаграм-историй (орфография и пунктуация сохранены).

Свое обвинение звезда "Ревизорро" подкрепила фотографиями Одри Хепберн и Дженнифер Энистон в похожих платьях. И добавила, что дизайнер нагло пользовалась ее именем, чтобы продвигать свой бренд. После чего отметила, что никогда не претендовала на место создателя модной одежды, а в Якубович она разочарована. 

Напомним, что недавно Елена Летучая упала в обморок от усталости и получила травму на съемках. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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