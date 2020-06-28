Телеведущая упала в обморок от усталости

Экс-ведущая "Ревизорро" Елена Летучая во время съемок перенесла многое: многочисленные угрозы и нападения. Получала звезда и травмы, после которых даже приходилось накладывать швы. Историей из прошлого поделилась сама Летучая.

Телеведущая активно работала и не могла остановиться, несмотря на просьбы супруга. При этом она падала в обмороки от усталости лицом о кафель.

"У меня на подбородке больше сорока швов",

– призналась Летучая. По словам звезды, в "Ревизорро" ей было важно добраться до самой сути и честно раскрыть всю правду, невзирая на скандалы и "месиловки", которые часто затевались на кухне ресторанов.

Елена добавила, что таким боевым характером обладает с детства. Экс-ведущая "Ревизорро" рассказала в интервью "7 дней", что на ней буквально нет живого места. По словам Летучей, она падала с автобуса, ей зашивали голову, а однажды она чуть не лишилась нижней губы.

Ранее Елена Летучая раскрыла, как производители обманывают покупателей.