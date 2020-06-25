Телеведущая призвала внимательнее изучать маркировки товаров

Россиянам рассказали, как их могут обмануть производители с помощью маркетинговых уловок. Это сделала известная телеведущая Елена Летучая. Она заверила жителей страны, что слово ГОСТ не обязательно применимо только к качеству продукта.

Телезвезда пояснила: если на упаковке товара есть такое обозначение, оно может касаться условий работы на заводе. То есть необходимо проверить, это ГОСТ на сам продукт или же он указан в других целях. Об этом Летучая предупредила в интервью "7 дням".

Способ проверки товара следующий. Если на продукте написано слово "ГОСТ", но нет номера, то на самом деле значит, что этот продукт не проверен. Никакой сертификации на него не было.

Также экс-ведущая "Ревизорро" поделилась и другим советом. Она заверила россиян, что маркировки "био" и "эко" могут быть поставлены на любой товар, ведь закона, который бы регламентировал это право, просто нет. А еще подчеркнула, что подобная надпись на продукте позволяет производителям завысить цену на свой товар. Чаще всего они успешно применяют такую тактику.

Елена Летучая не в первый раз подсказывает россиянам, как их пытаются разорить производители. Например, в прошлом году бывшая ведущая программы "Ревизорро" раскрыла самые часто встречающиеся обманы.