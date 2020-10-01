Медики подозревают, что в результате падения продюсер сломал ребра

После прогулки на электросамокате Максиму Фадееву понадобилась помощь врачей. Продюсер упал во время прогулки в одном из подмосковных поселков. Музыканту вызвали скорую, сейчас он находится у себя дома.

ЧП произошло вчера вечером, приехавшие врачи подозревают, что Фадеев получил сильный ушиб грудной клетки и переломы ребер. Специалисты запретили мужчине вставать с кровати.

По словам продюсера, падение с электросамоката произошло на полной скорости. Сейчас ему тяжело дышать и говорить, уточняет Super.ru. К слову, на самокате Фадеев передвигался все лето.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на Максима Фадеева подали в суд. Выяснилось, что музыкант и его лейбл "Мальфа" задолжали производителю бытовой техники крупную сумму денег.

До этого Фадеев резко высказался о российском телевидении. Продюсер уверен, что ТВ умирает, а для того, чтобы его спасти нужно поменять все руководство.