Актриса отдыхает в Турции

Казалось бы, что сезон отпусков закончен, но не все оказались готовы отказать себе в удовольствии понежиться под лучами солнца. Анастасия Макеева рассказала, почему вдруг решила улететь в Турции в самый разгар театрального сезона.

Девушка выложила на своей странице в "Инстаграм" серию фотографий с пляжа. На них 38-летняя актриса позирует в светло-голубом бикини и улыбается в камеру. Оказалось, что девушка поехала отдыхать вместе со своей подругой.

"Я в Турции ,но вот зачем я тут???? В разгар премьер и выпусков спектаклей и массы мероприятий ,верно!!!!! Я с моей любимой подругой, и дружба Раша прошла через годы, разные ситуации", – подписала снимок знаменитость (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Также звезда похвасталась своим купальником, который, по ее мнению, отлично на ней сидит. Поклонники актрисы полностью с ней согласны. "Ой, какая Вы хорошенькая!", "У вас Шикарная Фигура, Настенька! Будь у меня такая, обязательно купила бы себе такой Крутой Купальник!", "Красотка! Купальник очень симпатичный!", "Да, соглашусь со многими. Красиво! И огромный плюсище – отсутствие откровенного фотошопа! Молодец, так держать", – считают фанаты артистки.

Ранее Макеева показала, как ей снимали швы после операции прямо во время спектакля.