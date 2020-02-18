Актриса сняла операцию в Инстаграм

Анастасия Макеева показала, как ей снимают швы с живота во время антракта. Ранее артистка перенесла две операции, связанные с женским здоровьем.

17 февраля актриса театра и кино исполняла ведущую роль в спектакле "Чудаки" после выписки из больницы. Анастасии Макеевой не успели снять швы, поэтому между двумя отделениями постановки пришлось провести операцию.

"Что делают артисты в антракте? Артистка Макеева будет снимать швы с живота. Понеслась! Мама!", – прокомментировала действия врача Макеева.

Хирургический процесс Анастасия сняла для инстаграм-аккаунта.

Неделю назад девушка опубликовала видео из больницы, где поблагодарила поклонников за заботу. Анастасия Макеева назвала себя сентиментальной из-за хороших пожеланий и переданной в палату еды.



