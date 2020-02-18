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Макеевой сняли швы во время спектакля

Макеевой сняли швы во время спектакля
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса сняла операцию в Инстаграм

Анастасия Макеева показала, как ей снимают швы с живота во время антракта. Ранее артистка перенесла две операции, связанные с женским здоровьем. 

17 февраля актриса театра и кино исполняла ведущую роль в спектакле "Чудаки" после выписки из больницы. Анастасии Макеевой не успели снять швы, поэтому между двумя отделениями постановки пришлось провести операцию. 

"Что делают артисты в антракте? Артистка Макеева будет снимать швы с живота. Понеслась! Мама!", – прокомментировала действия врача Макеева.

Хирургический процесс Анастасия сняла для инстаграм-аккаунта. 

Неделю назад девушка опубликовала видео из больницы, где поблагодарила поклонников за заботу. Анастасия Макеева назвала себя сентиментальной из-за хороших пожеланий и переданной в палату еды. 


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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