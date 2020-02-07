Звезда сериалов удивила поклонников роликом без лифчика

В Инстаграме Анастасии Макеевой появилось сексуальное видео с ее участием. Актриса позировала перед оператором на пляже. От верхней части купальника звезда избавилась, а формы прикрывала то руками, то шляпой, то шарфом. Сначала Макеева в трусах залезла в воду, а потом извалялась в песке.

Смелое видео произвело впечатление на всех подписчиков Анастасии Макеевой. Ролик уже посмотрели около 70 тыс. человек. Некоторые оставили свои восторженные комментарии.

Пользователи признаются, что еле смогли оторвать глаз от тела 38-летней звезды сериалов – настолько чувственной и сексуальной им показалась Макеева.

"Обожаемая и прекрасная актриса! Безумно красивая женщина!", "Глаз не оторвать! Хочется наслаждаться вечно! Божественная сексуальность и красота!", "Анастасия, Вы необыкновенно красивая девушка!", "Настя, как чувственно красиво", "Услада для глаз", "Сейчас найдутся блюстители нравственности и осудят за обнаженку", "Наслаждение и экстаз", "Очень сексуальное видео. Для мужского просмотра", – написали подписчики под видео актрисы.

Ранее Анастасия Макеева показала тело в бикини.