Звезда сериалов показала, как выглядит в купальнике

Анастасия Макеева наслаждается отдыхом на экзотических островах. В ее Инстаграм уже начали появляться первые пляжные фото. На них актриса в трусах и лифчике бегает и прыгает на песке, демонстрируя фигуру.

Поклонники в восторге от внешности звезды сериалов. Они отметили, что девушка похудела, но пропорции ее тела остались идеальными. Кто-то предложил лепить с фигуры знаменитости статуи, другие считают, что некоторые завидуют стройной артистке.

"Вы очень красивая, и фигура огонь, Вы похудели?", "Настя, у Вас хорошая карма – родиться с такой потрясающей фигурой и красивым лицом, да еще и голос...", "Богиня", "Счастливая женщина в райском месте!", "Красавица, и фигура хорошая!", "Фигура совершенна. Так не бывает!", "Идеальная... просто статуи лепить...", "Остальные завидуют Вам", – высказались комментаторы в Инстаграм Макеевой.

Среди множества положительных отзывов нашлось слово от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. "Толстовата", – упрекнул он.

На защиту актрисы встали подписчики. Они раскритиковали самого обозревателя и указали ему на недостатки внешности.

Ранее Анастасия Макеева снялась без лифчика и показала спелые тыковки.