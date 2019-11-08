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Известная российская актриса показала спелые тыковки в Крыму

Анастасия Макеева. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Макеева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость пробралась на ферму

Звезда театра и кино Анастасия Макеева сменила хмурые пейзажи столицы на мягкую и теплую осень в Крыму, о чем свидетельствует уютная фотосессия, результаты которой артистка выложила в Instagram. На снимках она позирует в джинсах и свитере, облокотившись на телегу с тыквами.

На некоторых фото счастливая и довольная актриса держит спелые и яркие плоды в руках. Место, где Анастасия снята с разных ракурсов в осеннем золоте, напоминает ферму. Снимки получились красочными и невероятно нежными. Макеева не смогла определиться, какое фото лучше.

"Ну раз вы не готовы к зиме. Вот вам чудесной очень и Красоты Крыма. Какое фото нравится больше? Я прямо измучилась какое поставить первым. Все нравится и такое тепло от фото, что радость от сердца прямо",

– подписала серию фотографий кинозвезда (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Впрочем, фанаты не помогли ей с выбором. Они сочли все снимки достойными внимания. 

"Теплотаааааа", "Красота",  "Очень красиво, как в сказке", "Красивая и позитивная", "Улыбаюсь вместе с Вами", "Красавица", "Просто светитесь изнутри", "Прелесть", "Потрясно, супер", "С любым продуктом хорош. Это тыквенное искусство", "Ну, какое ж чудо, эти солнечные фотографии", "Здорово. Поздравляем с урожаем тыквы. Полную тележку на зиму собрала. Если что, поделись", "Сразу тыквенный пирог захотелось", – поделились своими впечатлениями от увиденного поклонники Макеевой. 

Она, к слову, частенько их балует шикарными фотографиями. В сентябре, например, Анастасия отдыхала в теплых краях, демонстрируя точеную фигуру в открытом купальнике.  

Ксения АНДРЕЕВА

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