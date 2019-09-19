Известную актрису вдохновил пример "королевы шпагата"

Анастасия Макеева отдыхает в теплых краях и поделилась с фанатами пикантными кадрами оттуда. Она снялась в бикини на яхте, широко расставив ноги, и призналась, что хотела достичь успеха знаменитой балерины. "Когда шпагата нет, а хочется как Волочкова", – пояснила кинозвезда свои позы. И, добавив, что "лето... продолжается", а также предположив, что в нее "полетят камни" – фразы типа "Мы были о Вас лучшего мнения", "Ой, Вы ужасно неприличны", "Это же невиданно – в купальнике и на пляже", спросила:

"Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения... и адской пошлости?".

Многим подписчикам затея кинозвезды пришлась не по вкусу.

"Во всем должна быть мера!", "Она еще и грудь показала", "Вы так неприличны", "Не уподобляйтесь волочковым и собчакам, вам это не идет... фу", "Пытаюсь представить Юлию Борисову, Элину Быстрицкую или Ирину Купченко в таком "распахе" и не могу...", "Какая пошлость",

– негодовали такие. Другим понравилось увиденное, они шутили и хвалили актрису: "Волочкова Настенька так тоже любит! Они такие, эти Настеньки...", "Вы бессовестно красивая... пошло счастливая и чертовски классная.....женщина", "Немного тренировок, и будет как у Волчковой. По тому как есть уже очень хорошо, база отличная", "Так может выглядеть женщина любимая и влюбленная".

Российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, телеведущая Анастасия Макеева снялась в без малого 40 фильмах – "Анна Каренина. История Вронского", "Новогодний переполох" и других – и блистала в таких известных мюзиклах, как "Монте Кристо", "Иствикские ведьмы", "Мастер и Маргарита", "Иисус Христос – суперзвезда". Она нередко радует поклонников откровенными фото, на которых позирует то голиком, прикрывшись цветами, то без нижнего белья.