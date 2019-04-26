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"Затмило ласточку!": голая звезда экрана прикрылась букетом

Анастасия Макеева. Фото: www.globallookpress.com
Актриса покорила фанатов откровенным видом

Анастасия Макеева провела еще одну необычную фотосессию, на этот раз – среди пышно цветущих алых тюльпанов, и поместила снимки в Instagram. Фанаты сражены наповал.

В одном из кадров осмелевшая звезда театра и кино позирует голой. Она лежит на цветочном поле, прикрывшись только букетом. 

"Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь!"

– подписала кадр актриса, добавив: "И море щедрых лайков и комментариев от вас, мои любимые".  

Восхищенные поклонники звезды не поскупились на щедрые комплименты:

"Этого народ не перенесет! Затмило ласточку!", "Романтично и волшебно", "Столько чувственности и страсти! Красота необыкновенная!", "Офигеть,  вот это съемка!", "Это божественно!", "Удивительно прекрасная", "Невозможная красота", "Настя, какое фото, огонь, нереально круто, шедеврально, потрясающе, шикарно! Боже, как это красиво!".     

Кому-то "показалось, что фото с животиком". У некоторых снимок вызвал иные чувства. "Провокационный кадр! Теперь все так в полях в Нидерландах начнут фотографироваться", "Пора уже голых фото, да побольше", "Идешь так по полю, а тут...", – отметили такие.

Одна дама пристыдила артистку: "Ни стыда, ни совести за деньги". На что Анастасия ответила, что это не та, она "сама" бысплатно.

Уже несколько дней Анастасия Макеева путешествует по Европе. Уже побывала в Германии и Голландии. А о том, что видела, кого встретила, о традициях и местных жителях, она постоянно рассказывает в соцсети.

Звезда экрана нередко выкладывает пикантные фото. Она не стесняется своей фигуры и показывает изгибы тела в самых провокационных нарядах. Фанаты не раз любовались видом актрисы в бикини, в трусиках и лифчике, но полностью голой она появилась на глазах у подписчиков впервые, отмечает "Пятый канал".

Не так давно Макеева порадовала своих обожателей кадрами, на которых была изображена в эротичных образах. В ответ ее осыпали похвалами.

Полина ДОРОЖКИНА
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