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"Чуть не разбилась": известная актриса очнулась в реанимации

"Чуть не разбилась": известная актриса очнулась в реанимации
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериалов рассказала о сильных болях

Анастасия Макеева пришла в себя после операции. Актриса сняла видео для подписчиков в соцсети через полчаса после того, как очнулась в реанимации. Знаменитость успокоила фанатов: операция была плановой и никак не связана с тем, что она едва не пострадала на своем последнем спектакле.

Более того, звезда театра и кино заявила, что уже через пару дней будет вести мероприятие в Кремле. "Такое я быстрое и удивительное существо. Вчера чуть не разбилась на спектакле на тросе, а сегодня я уже прошла все прекрасные процедуры, если не назвать "кругами ада". Как выглядит человек после реанимации через полчаса? Вот так", – рассказала она в одном ролике.

На другом видео в Инстаграм она улыбалась и благодарила всех за поддержку.  Однако призналась, что чувствует сильную боль и страх.

Подписчики, по словам артистки, завалили ее сообщениями. Они просили знаменитость отказаться от участия в спектакле "Вий", где ее подвешивают на тросе. Та в ответ заявила, что продолжит играть в этой постановке, но прекрасно осознает опасность этой сцены.

Ранее Анастасия Макеева показала тело в купальнике и снялась в пикантном ролике без лифчика. А чуть больше года назад ее госпитализировали с сильной болью в животе и тошнотой.

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Известна она только гoвHoжурHалюгам с Утра, которые смотрят сериалопомои.
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