Екатерина Варнава сыграет в спектакле "Бульба. Пир"

Обычно на своей странице в "Инстаграм" Екатерина Варнава публикует красивые снимки с фотосессий. Однако сегодня она показала себя в необычном образе. На фото звезда Comedy Woman запечатлена с немного перекошенным лицом и вся в грязи.

Оказалось, что jyf сыграет в спектакле "Бульба. Пир", однако пока актриса не рассказала, в роли кого она появится на сцене. Вероятнее всего, ее героине пришлось пережить ужас войны, пишет "Пятый канал".

Постановка расскажет об истории любви Бульбы Андрея и красавицы Хелены во время восстания казаков в 17 веке, когда Левобережная Украина вышла из-под главенства Речи Посполитой.

В комментариях пользователей ужаснул внешний вид Варнавы. "Чуть с дивана не упала от красоты такой, даже на спектакль можно не ходить и так страшно", "Страх господний", "Инфаркт поймать можно", "Совсем спилась уже", – написали подписчики Екатерины.

Напомним, что ранее Варнава поделилась интимными подробностями отношений с Дмитрием Хрусталевым.