Варнава раскрыла интимные подробности отношений с Хрусталевым

Варнава раскрыла интимные подробности отношений с Хрусталевым
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая вспомнила нелепый конфуз

Екатерина Варнава стала героиней шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю". Там она откровенно рассказала об интимных отношениях с бывшим возлюбленным Дмитрием Хрусталевым.

Звезда шоу Comedy Woman поделилась одной абсурдной историей. Однажды во время близости с Дмитрием Хрусталевым телеведущая ненадолго уснула, а когда проснулась, половой акт еще длился.

Варнава объяснила, что такая реакция организма была вызвана сильной усталостью. Якобы накануне она вернулась с длительных гастролей.

Екатерина добавила, что после этого казуса ее отношения с мужчиной завершились. Однако звезда Comedy Woman сделала акцент на том, что расставание произошло по другим причинам. Хотя, по ее мнению, нелепый случай мог повлиять на данное решение.

Напомним, Екатерина Варнава состояла в отношениях с Дмитрием Хрусталевым с 2012-го по 2013 год. Позже появились новости о ее романе с хореографом Константином Мякиньковым. В последнее время телеведущую часто замечают в обществе Евгения Бороденко, коллеги по шоу Comedy Woman. Но они просто близкие друзья.

Недавно появилась информация о том, что у телеведущей появился новый избранник. Слухи поползли после того, как она выложила фото с шикарным букетом от визажиста Андрея Шилкова.

Анастасия ГОРЮНОВА

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