"От красивого мужчины красивые цветы": у Варнавы появился новый поклонник

"От красивого мужчины красивые цветы": у Варнавы появился новый поклонник
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный визажист подарил ведущей яркие подсолнухи

Длинноногая телеведущая всегда привлекала к себе внимание мужчин. Однако не так давно Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином Мякиньковым больше года назад. После этой новости претенденты на сердце Екатерины выстроились в очередь, а СМИ не устают приписывать звезде новые романы. 

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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Однако Варнаву это не слишком заботит, она с радостью подкидывает новые поводы для обсуждений. Так, в "Инстаграм-истории" ведущая выложила видео с роскошным букетом подсолнухов.

"От красивого мужчины красивые цветы",

– подписала она и не забыла отметить отправителя – визажиста Андрея Шилкова. 

Кажется, что Екатерина полностью оправилась от расставания с танцором. Она прекрасно проводит время и наслаждается знаками внимания со стороны противоположного пола. Напомним, что недавно "Утро.ру" поделилось видео, на котором Варнава и певица Полина Гагарина танцуют прямо на улице. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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