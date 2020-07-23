Известный визажист подарил ведущей яркие подсолнухи

Длинноногая телеведущая всегда привлекала к себе внимание мужчин. Однако не так давно Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином Мякиньковым больше года назад. После этой новости претенденты на сердце Екатерины выстроились в очередь, а СМИ не устают приписывать звезде новые романы.

Однако Варнаву это не слишком заботит, она с радостью подкидывает новые поводы для обсуждений. Так, в "Инстаграм-истории" ведущая выложила видео с роскошным букетом подсолнухов.



"От красивого мужчины красивые цветы",

– подписала она и не забыла отметить отправителя – визажиста Андрея Шилкова.

Кажется, что Екатерина полностью оправилась от расставания с танцором. Она прекрасно проводит время и наслаждается знаками внимания со стороны противоположного пола. Напомним, что недавно "Утро.ру" поделилось видео, на котором Варнава и певица Полина Гагарина танцуют прямо на улице.