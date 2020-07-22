Варнава и Гагарина пустились в пляс прямо на улице

Варнава и Гагарина пустились в пляс прямо на улице
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman активно разводила колени на камеру

Екатерина Варнава не перестает радовать своих подписчиков оригинальным контентом. Накануне она выложила в "Инстаграм"-истории видеоролик, на котором зажигательно пляшет с коллегой по звездному цеху Полиной Гагариной.

При этом одетая в короткое серебристое платье певица танцевала в модном клубном стиле, а вот Варнава решила повеселить народ. Облаченная в изысканный брючный костюм знаменитость полуприсела на корточки и начала активно шевелить коленями.  

Как отмечает "Пятый канал", кадры были сделаны рядом с московским Crocus City Mall. Ролик с двумя знаменитостями понравился пользователям Сети, и они засыпали красавиц комплиментами. Некоторые отметили, что никогда не смогут привыкнуть к приколам Варнавы, но всегда рады ее забавным выходкам.


Ранее "Утро.ру" показывало, как Варнава в красном балахоне пляшет под балалайку. Известная телеведущая оригинально исполнила русский народный танец.

Ольга ФЕДОРОВА

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