Веселый ролик был снят в качестве поздравления

Известная телеведущая оригинально исполнила русский народный танец. Екатерина Варнава в красной балахонистой кофте энергично размахивала платком и совершала известные "па" на свой манер. Таким способом артистка поздравила саму себя.

Этот небольшой юмористический номер актриса выставила в своих инстаграм-историях. Все действие происходило в обычной гримерке и под звуки балалайки. Ролик звезда Comedy Woman также подписала. Ее "грациозному" аккаунту в социальной сети "Тик-Ток" накануне исполнился год. Екатерина добавила, что это событие она не отмечает, а "констатирует".

Стоит отметить, что в этом профиле у артистки больше полумиллиона подписчиков. В "Тик-Ток" она регулярно выкладывает смешные видеоролики. Очень часто ей помогают обновлять контент знаменитые друзья. Вместе они снимают различные пародии и танцы.

Напомним, Екатерина Варнава регулярно радует своих подписчиков смешными видео и разными фото из жизни. Но пару недель назад фанатов взбудоражила новость личного характера. Брюнетку заметили в обществе с молодым режиссером Александром Молочниковым.

К слову, в одном из последних интервью артистка призналось, что рассталась с возлюбленным – танцором Константином Мякиньковым – и теперь за ней ухаживает другой мужчина.