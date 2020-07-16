Варнава в красном балахоне сплясала под балалайку

Варнава в красном балахоне сплясала под балалайку
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Веселый ролик был снят в качестве поздравления

Известная телеведущая оригинально исполнила русский народный танец. Екатерина Варнава в красной балахонистой кофте энергично размахивала платком и совершала известные "па" на свой манер. Таким способом артистка поздравила саму себя.

Этот небольшой юмористический номер актриса выставила в своих инстаграм-историях. Все действие происходило в обычной гримерке и под звуки балалайки. Ролик звезда Comedy Woman также подписала. Ее "грациозному" аккаунту в социальной сети "Тик-Ток" накануне исполнился год. Екатерина добавила, что это событие она не отмечает, а "констатирует".

Скриншот instagram.com/kativarnava

Стоит отметить, что в этом профиле у артистки больше полумиллиона подписчиков. В "Тик-Ток" она регулярно выкладывает смешные видеоролики. Очень часто ей помогают обновлять контент знаменитые друзья. Вместе они снимают различные пародии и танцы.

Напомним, Екатерина Варнава регулярно радует своих подписчиков смешными видео и разными фото из жизни. Но пару недель назад фанатов взбудоражила новость личного характера. Брюнетку заметили в обществе с молодым режиссером Александром Молочниковым.

К слову, в одном из последних интервью артистка призналось, что рассталась с возлюбленным – танцором Константином Мякиньковым – и теперь за ней ухаживает другой мужчина.

Юлия ЕВГРАФОВА

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