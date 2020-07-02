Пару заметили в центре Москвы

Звезду Comedy Woman заметили в компании молодого режиссера Александра Молочникова. Фотографы поймали их в один кадр на Пушкинской площади в Москве.

Снимок был опубликован в Телеграм-канале "Московская сторожевая". Возможно, Варнава и Молочников слушали новый спектакль Мобильного Художественного Театра (МХТ) Михаила Зыгаря. Маршрут спектакля начинался как раз от памятника Пушкину.

"Саша Молочников очень, скажем так, во вкусе Екатерины Варнавы. Она любит мужчин помоложе и поинтереснее", – прокомментировали фото в Телеграм-канале "Только никому...".

При этом сам режиссер отрицает любовную связь с Варнавой и объясняет их отношения просто дружбой.

Напомним, в одном из своих последних интервью Екатерина Варнава рассказала, что рассталась со своим мужчиной и теперь у нее появился поклонник из мира телевидения. Но его имя участница Comedy Woman держит в секрете. В то же время телеведущий Андрей Малахов заявил, что знает, кто претендует на сердце красавцы. Он рассказал об этом по-секрету Николаю Цискаридзе во время съемок программы "Танцы со звездами".