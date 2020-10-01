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Шоумен Максим Галкин разместил на своей станице в соцсети свежий ролик. На нем популярный артист подпевает известной англоязычной композиции. Видео получилось забавным, что отметили многие подписчики в комментариях. Однако немалая часть пользователей Сети обратила внимание на внешний вид юмориста, который некоторым показался весьма странным.
Фолловеров впечатлила прическа Галкина. Волосы знаменитости завились кудряшками и образовали пышный чуб, который закрыл собой половину лба.
"Извините, но ваш нынешний имидж приводит в ужас...", "Максим! Не надо кудрей... Умоляю", "Кудри убрать к черту!" – негодуют разволновавшиеся подписчики.
Впрочем, нашлись и те, кому приглянулся внешний вид артиста. При этом большинство поклонников отметили, что главное – это то, что у Галкина, безусловно, есть талант. Пользователи Сети также напомнили о том, что шоумен замечательный семьянин, который воспитывает со своей супругой Аллой Пугачевой двоих очаровательных деток Лизу и Гарри.
Кстати, недавно Максим Галкин
показывал утренние сборы детей в школу.
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