"Приводит в ужас": свежее видео Галкина вызвало недоумение у публики

"Приводит в ужас": свежее видео Галкина вызвало недоумение у публики
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние шевелюры знаменитости озадачило народ

Шоумен Максим Галкин разместил на своей станице в соцсети свежий ролик. На нем популярный артист подпевает известной англоязычной композиции. Видео получилось забавным, что отметили многие подписчики в комментариях. Однако немалая часть пользователей Сети обратила внимание на внешний вид юмориста, который некоторым показался весьма странным.

Фолловеров впечатлила прическа Галкина. Волосы знаменитости завились кудряшками и образовали пышный чуб, который закрыл собой половину лба.

"Извините, но ваш нынешний имидж приводит в ужас...", "Максим! Не надо кудрей... Умоляю", "Кудри убрать к черту!" – негодуют разволновавшиеся подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кому приглянулся внешний вид артиста. При этом большинство поклонников отметили, что главное – это то, что у Галкина, безусловно, есть талант. Пользователи Сети также напомнили о том, что шоумен замечательный семьянин, который воспитывает со своей супругой Аллой Пугачевой двоих очаровательных деток Лизу и Гарри.


Кстати, недавно Максим Галкин показывал утренние сборы детей в школу. Юморист признался, что всегда очень ждет возвращения своих наследников домой.

Ольга ФЕДОРОВА

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