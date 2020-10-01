Партнер Кудрявцевой рассказал о "свинском отношении" на популярном шоу

Партнер Кудрявцевой рассказал о "свинском отношении" на популярном шоу
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актера оставили без зарплаты

Не так давно Оскар Кучера объявил о своем уходе с поста ведущего в шоу "Звезды сошлись", которое он вел вместе с Лерой Кудрявцевой с 2014 года. Теперь ничего не мешает знаменитости рассказать о том, с какими трудностями он столкнулся во время работы. 

Актер пожаловался на "свинское отношение" создателей передачи. В интервью, которое вышло на ютуб-канале "Эмпатия Манучи" он рассказал историю, которая случилась с ним во время карантина. Однажды Кучера попросил разрешения не приезжать на один эфир, но ему было отказано. Его это очень возмутило, потому что его соведущая регулярно пропускала эфиры по разным причинам. 

В итоге Кучеру, который хотел вернуться в шоу после того, как переболел коронавирусом, не пустили на съемочную площадку и оставили без зарплаты. 

"Ни копейки денег я не получил ни за что вообще", – поделился актер.

Сам ведущий считает, что ушел с передачи без скандалов и конфликтов и поблагодарил создателей "Звезды сошлись" за то, что они все это время терпели его "интеллигентность". 

Ранее Оскар Кучера пожаловался на жизненные трудности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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