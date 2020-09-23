Остался без отца и денег: Кучера рассказал о трудностях

Остался без отца и денег: Кучера рассказал о трудностях
Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уход из шоу с Кудрявцевой сильно ударил по кошельку телеведущего

2020 год стал по-настоящему тяжелым для многих: помимо пандемии коронавируса и массовых увольнений он унес жизни многих легендарных артистов. О личных неприятностях рассказал Оскар Кучера.

20 июля не стало великого режиссера Александра Боголюбова – создателя "Приключений Незнайки и его друзей". Незадолго до трагедии артиста госпитализировали с подозрением на пневмонию. Его сын Оскар Кучера намекнул, что причиной мог стать коронавирус.

"Та дрянь, с которой мы столкнулись, она достаточно заразная и опасная, особенно для людей в возрасте",

поделился экс-ведущий "Звезды сошлись". Однако он отметил, что человек всегда будет жив в памяти других людей. Сам Кучера тоже заразился коронавирусом в мае, однако болезнь прошла без серьезных последствий.

В конце августа ведущий также заявил о своем увольнении – вести вместе с Лерой Кудрявцевой "Звезды сошлись" он больше не будет. По его словам, уход на его отношения с артисткой никак не повлиял.

"Мы столько лет дружим, что какие конфликты могут быть?"

– поделился артист, добавив, что впереди их, вероятно, ждут совместные проекты. Увольнение все же ударило по карману знаменитости. В беседе с "Пятым каналом" он признался, что от денег все же отказаться тяжело. Однако финансовая потеря для Кучеры все же не главное. Сейчас актер играет в мюзикле "Дон Жуан" и об уходе с НТВ, похоже, не жалеет.

Только за последние недели умерли сразу несколько выдающихся артистов. 1 сентября скончались Борис Клюев и Ирина Печерникова, а 19 сентября не стало Михаила Борисова. Сегодня прошли похороны ведущего "Русского лото".

Карина СИРАЗОВА

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