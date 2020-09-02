Черная дата: в один день умерли трое знаменитых артистов

Черная дата: в один день умерли трое знаменитых артистов
Фото: pixabay.com
1 сентября 2020 года потрясло поклонников звезд до глубины души

Вечер вторника стал по-настоящему скорбным. Одно за другим появились сообщения о смерти трех знаменитостей, которые скончались в один день.

  • Первым поклонников шокировало известие об уходе из жизни звезды сериала "Воронины" – народного артиста России Бориса Клюева. Актер умер после нескольких лет борьбы с раком. Причину его смерти назвали в Малом театре. Как отмечают СМИ, Клюев до последнего работал – любимое дело не давало ему опускать руки. Несмотря на боевой настрой, любимый артист россиян не смог победить страшную болезнь.

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

  • В тот же день, 1 сентября, стало известно о смерти легендарной актрисы, звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой. 2 сентября артистке могло бы исполниться 75 лет – она не дожила до юбилея лишь один день. Причина смерти Печерниковой еще не названа. О дате и месте прощания с актрисой еще не сообщалось.

Ирина Печерникова. Кадр из фильма "Доживем до понедельника" (1968)

  • Третьей страшной для фанатов новостью стала смерть известного диджея и продюсера Эрика Морилло. Автор хита "I Like To Move It" был найден мертвым в Майами-Бич. Причина смерти пока не известна.                                                                                                 Эрик Морилло. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Фоторепортаж
Умер народный артист РФ Борис Клюев
Борис Клюев. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Борис Клюев. Кадр из &#34;Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона&#34; (1979-1986)
Борис Клюев. Кадр из &#34;Д'Артаньян и три мушкетёра&#34; (1979) Борис Клюев. Кадр из &#34;Королева Марго&#34; (1996) Борис Клюев. Кадр из &#34;Воронины&#34; (2009-2019)
Кристина ЧЕРНИКОВА

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