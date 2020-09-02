1 сентября 2020 года потрясло поклонников звезд до глубины души

Вечер вторника стал по-настоящему скорбным. Одно за другим появились сообщения о смерти трех знаменитостей, которые скончались в один день.

Первым поклонников шокировало известие об уходе из жизни звезды сериала "Воронины" – народного артиста России Бориса Клюева. Актер умер после нескольких лет борьбы с раком. Причину его смерти назвали в Малом театре. Как отмечают СМИ, Клюев до последнего работал – любимое дело не давало ему опускать руки. Несмотря на боевой настрой, любимый артист россиян не смог победить страшную болезнь.





В тот же день, 1 сентября, стало известно о смерти легендарной актрисы, звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой. 2 сентября артистке могло бы исполниться 75 лет – она не дожила до юбилея лишь один день. Причина смерти Печерниковой еще не названа. О дате и месте прощания с актрисой еще не сообщалось.