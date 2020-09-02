Черная дата: в один день умерли трое знаменитых артистов
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1 сентября 2020 года потрясло поклонников звезд до глубины души
Вечер вторника стал по-настоящему скорбным. Одно за другим
появились сообщения о смерти трех знаменитостей, которые скончались в один день.
Первым поклонников шокировало известие об уходе из жизни звезды сериала
"Воронины" – народного артиста России Бориса Клюева. Актер умер после нескольких
лет борьбы с раком. Причину его смерти назвали в Малом театре. Как отмечают
СМИ, Клюев до последнего работал – любимое дело не давало ему опускать руки.
Несмотря на боевой настрой, любимый артист россиян не смог победить страшную
болезнь.
В тот же день, 1 сентября, стало известно о смерти
легендарной актрисы, звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой. 2 сентября артистке могло бы исполниться 75 лет – она не дожила
до юбилея лишь один день. Причина смерти Печерниковой еще не названа. О дате и
месте прощания с актрисой еще не сообщалось.
Третьей страшной для фанатов новостью стала смерть известного диджея и
продюсера Эрика Морилло. Автор хита "I Like To Move It" был найден мертвым
в Майами-Бич. Причина смерти пока не известна.