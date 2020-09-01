Умерла актриса фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова

2 сентября ей должно было исполниться 75 лет

Советская актриса Ирина Печерникова ушла из жизни. Об этом сообщили ее близкие. 

Звезда фильма "Доживем до понедельника" не дожила считанные мгновения до своего 75-летнего юбилея – 2 сентября она должна была отмечать день рождения. 

О смерти артистки сообщила ее подруга Нина Давыдова. Причина кончины неизвестна, пишет "Комсомольская правда". 

После успеха картины она стала востребованной в советском кинематографе. Печерникова сыграла в мини-сериале "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и других. После 90-х она перестала появляться в кино. Ходили слухи, что у актрисы начались проблемы с алкоголем. 

Однако в конце июня появились новости, что Печерникова снова вернулась на экраны. Она сыграла в картине "Земля Эльзы" вместе с Вениамином Смеховым. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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