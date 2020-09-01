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Советская актриса Ирина Печерникова ушла из жизни. Об этом сообщили ее близкие.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" не дожила считанные мгновения до своего 75-летнего юбилея – 2 сентября она должна была отмечать день рождения.
О смерти артистки сообщила ее подруга Нина Давыдова. Причина кончины неизвестна, пишет "Комсомольская правда".
После успеха картины она стала востребованной в советском кинематографе. Печерникова сыграла в мини-сериале "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и других. После 90-х она перестала появляться в кино. Ходили слухи, что у актрисы начались проблемы с алкоголем.
Однако в конце июня появились новости, что Печерникова снова вернулась на экраны. Она сыграла в картине "Земля Эльзы" вместе с Вениамином Смеховым.
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