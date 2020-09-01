Диджей Эрик Морилло умер в США

Автору хита I Like To Move It было 49 лет

Тело диджея и продюсера Эрика Морилло нашли сегодня утром в Майами-Бич.  Подробности и причины смерти автора знаменитой композиции I Like To Move It пока неизвестны. Трагическую новость сообщил сайт TMZ.

Прославивший его трек Эрик Морилло записал в 1993 году, взяв псевдоним Reel 2 Real. Композицию он создал в паре с Мэдом Стантменом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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