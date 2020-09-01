Курс рубля
- Падение рубля: как здоровье Навального и выборы в Белоруссии повлияют на российскую валюту
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
597 новости
Тело диджея и продюсера Эрика Морилло нашли сегодня утром в Майами-Бич. Подробности и причины смерти автора знаменитой композиции I Like To Move It пока неизвестны. Трагическую новость сообщил сайт TMZ.
Прославивший его трек Эрик Морилло записал в 1993 году, взяв псевдоним Reel 2 Real. Композицию он создал в паре с Мэдом Стантменом.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной