Диджей Эрик Морилло умер в США

прочитано 67 раз

Автору хита I Like To Move It было 49 лет

Тело диджея и продюсера Эрика Морилло нашли сегодня утром в Майами-Бич. Подробности и причины смерти автора знаменитой композиции I Like To Move It пока неизвестны. Трагическую новость сообщил сайт TMZ. Прославивший его трек Эрик Морилло записал в 1993 году, взяв псевдоним Reel 2 Real. Композицию он создал в паре с Мэдом Стантменом.