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В Малом театре назвали причину смерти Бориса Клюева. Народный артист умер из-за онкологии.
Подробности сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, пишет МК.
В 2018 году артисту поставили страшный диагноз – рак легких. Год спустя Клюев решился рассказать о борьбе с онкологией. Звезду сериала "Воронины" прооперировали, но рак не отступал. Несмотря на вердикт, который вынесли медики, Клюев практически до последнего работал – любимое дело придавало ему сил, признавался он журналистам. Об этом писал "СтарХит". Знаменитый актер упорно сражался с болезнью, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.
Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре, пишет РИА Новости со ссылкой на директора. Дата пока не названа.
Борис Клюев скончался 1 сентября.
Граф Рошфор, Майкрофт Холмс, шпион Дубов, Николай Воронин: На 77-м году жизни умер актер Борис Клюев pic.twitter.com/9fiuniSuOT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 1, 2020
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