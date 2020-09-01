Появились подробности смерти Бориса Клюева

Появились подробности смерти Бориса Клюева
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист ушел из жизни 1 сентября

В Малом театре назвали причину смерти Бориса Клюева. Народный артист умер из-за онкологии.

Подробности сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, пишет МК.

В 2018 году артисту поставили страшный диагноз – рак легких. Год спустя Клюев решился рассказать о борьбе с онкологией. Звезду сериала "Воронины" прооперировали, но рак не отступал. Несмотря на вердикт, который вынесли медики, Клюев практически до последнего работал – любимое дело придавало ему сил, признавался он журналистам. Об этом писал "СтарХит". Знаменитый актер упорно сражался с болезнью, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

Прощание с Борисом Клюевым состоится в Малом театре, пишет РИА Новости со ссылкой на директора. Дата пока не названа.

Борис Клюев скончался 1 сентября.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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