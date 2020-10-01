Телеведущая провела вечер в компании трех мужчин

Юлия Барановская редко афиширует свою личную жизнь и всю себя посвящает детям и работе. Однако в этот раз ведущая программы "Мужское/Женское" выложила фото, на котором она запечатлена в компании сразу трех мужчин.

Барановская и ее друзья сидят в уютном месте. Однако поклонников Юлии привлекло другое. У фанатов телеведущей создалось впечатление, что девушка сидит на коленках у одного из своих спутников.

Подписчики звезды оценили ее внешний вид, а заодно и спросили, кто эти загадочные мужчины. "Сильная и хваткая, красивая и нежная....и все в одном хрупком теле!", "Желаю мноооого любви", "Прям в малине сидишь", "Юля, какая Вы умничка! Шикарная женщина! Леди настоящая! Так держать", "С такими мужчинами ничего не страшно", "Она на коленях сидит?у кого?кто он ей?", "Юлька-красотулька! Выставила голое плечико одна среди Орлов", – написали в комментариях.

Сама Барановская никак не отвечает на вопросы подписчиков, вместо этого она коротко и ясно подписала фотографию: "Под защитой".

Напомним, что ранее ярко накрашенную Барановскую, которая решила сменить имидж, спутали с Примадонной.