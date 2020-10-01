"Кто он ей?": Барановскую заметили на коленках у неизвестного мужчины

"Кто он ей?": Барановскую заметили на коленках у неизвестного мужчины
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая провела вечер в компании трех мужчин

Юлия Барановская редко афиширует свою личную жизнь и всю себя посвящает детям и работе. Однако в этот раз ведущая программы "Мужское/Женское" выложила фото, на котором она запечатлена в компании сразу трех мужчин. 

Барановская и ее друзья сидят в уютном месте. Однако поклонников Юлии привлекло другое. У фанатов телеведущей создалось впечатление, что девушка сидит на коленках у одного из своих спутников. 

Подписчики звезды оценили ее внешний вид, а заодно и спросили, кто эти загадочные мужчины. "Сильная и хваткая, красивая и нежная....и все в одном хрупком теле!", "Желаю мноооого любви", "Прям в малине сидишь", "Юля, какая Вы умничка! Шикарная женщина! Леди настоящая! Так держать", "С такими мужчинами ничего не страшно", "Она на коленях сидит?у кого?кто он ей?", "Юлька-красотулька! Выставила голое плечико одна среди Орлов", – написали в комментариях. 

Сама Барановская никак не отвечает на вопросы подписчиков, вместо этого она коротко и ясно подписала фотографию: "Под защитой". 

Напомним, что ранее ярко накрашенную Барановскую, которая решила сменить имидж, спутали с Примадонной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно

Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg

Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей