Покойная Легкоступова подала знак: появились фото с места трагедии

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Серьезные травмы на теле Валентины Легкоступовой заставили близких еще больше сомневаться в том, что они могли появиться после падения в ванной. Адвокат Сергей Жорин получил снимки комнаты и нашел в кадре нечто удивительное.
Юрист отметил, что самой ванны там не было – только душевая кабина, в которой упасть нереально. Да и сама комната оказалась маленькой и заставленной различными предметами. По словам Жорина, чтобы получить те смертельные травмы, нужно упасть на что-то твердое, не группируясь.
Однако привлекло внимание адвоката другое. На одной из фотографий он увидел в отражении человека, очень похожего на покойную певицу. Сначала Жорин подумал, что это помощница артистки с похожей прической, но, приглядевшись, узнал Легкоступову.
"Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света",
– поделился впечатлением адвокат. По его мнению, певица просит докопаться до истины и выяснить настоящую причину ее ранней смерти, передает StarHit.
Адвокат Сергей Фирсов тоже считает, что так упасть исполнительница хита "Ягода-малина" не могла. Он предположил, что Легкоступову жестоко избили. Родные подозревают мужа певицы Юрия Фирсова.
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