Дочь автора "Страны Лимонии" родила первенца

Звездный музыкант, основатель коллектива "Дюна" Виктор Рыбин может теперь похвастаться внуком: дочка Мария родила малыша. О знаменательном событии сообщила в соцсетях супруга певца Наталья Сенчукова.

На своей странице в "Инстаграме" Сенчукова написала, что 1 октября старшая дочь ее мужа родила мальчика. На радостную весть о счастливом пополнении отреагировали поклонники, принявшиеся поздравлять звездное семейство.

"Как это здорово! Не успеете опомниться, и Васенька кого-нибудь подарит! Поздравляю!", "Да, рыбкам нет равных! Спасибо, что все золотые!!!", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Виктор женился на Наталье в 1998 году. До этого он был женат на супруге Елене, родившей ему Марию. Пара рассталась еще до официального разрыва брачных уз, так как артист не желал оставлять дочку.

Кроме Марии, у музыканта есть сын Василий, родившийся в браке Рыбина с Сенчуковой. Сейчас молодому человеку 21 год.

Ранее СМИ сообщали о том, как сложилась жизнь дочери Рыбина. Девушка получила диплом юриста и решила посвятить себя службе в органах правопорядка.



