Приглашенные дамы расстроились

Звездная певица Татьяна Буланова на всю жизнь запомнила свою громкую свадьбу. На мероприятии довелось присутствовать Юлии Барановской, которая недавно рассказала о том памяном и веселом дне.

Первым мужем исполнительницы был ее продюсер Николай Тагрин – пара поженилась в начале 1990-х. Год спустя у них родился сын Саша. Вместе воспитывали сына и работали над песнями в музыкальном коллективе "Летний сад". А через 12 лет она развелась с мужем. Вторым избранником звезды стал Владислав Радимов, бывший полузащитник "Зенита". Пару не смутила серьезная разница в возрасте – избранница была старше мужа. В октябре 2005 года они справили свадьбу в родном Петербурге.

Радимов позвал на свадьбу товарищей с команды – там же оказался и Андрей Аршавин, который явился со своей избранницей Барановской. Та вспомнила, как Таня подкидывала букет. Иронично, но букет попал на люстру и там и остался – никто его так и не поймал, к несчастью присутствующих дам. И сама Юлия еще ни разу не была замужем.

Прошлась ведущая и по своему бывшему возлюбленному Андрею – звезда "Зенита" как-то признавался, что Барановская ассоциируется у него с песней "Голая", записанной "Градусами" 12 лет назад.

"Интересно, так ли это до сих пор?" – посмеялась звездная дива.

Кстати, Буланова родила через два года после свадьбы Радимову сына Никиту. А спустя девять лет пара оформила развод – по слухам, футболист якобы постоянно изменял жене.

Не так давно Татьяна прошлась по Елене Прокловой, которая рассказала о пережитых домогательствах – исполнительница сравнила жертв преступного поведения с видными представительницами проституции, заявив, что актриса могла бы и постыдиться рассказывать такое.